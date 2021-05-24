'En alasını yapamaz mıyım bu g.tümle' dedi! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu isyan etti
Habertürk TV'den geçen aylarda yaptığı dans yüzünden kovulan Hande Sarıoğlu son açıklamasıyla olay oldu.
32 yaşındaki Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, 290 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı geçtiğimiz aylarda peçe takıp oryantal dans yaptığı videosu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Dansözlere taş çıkartan performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Sarıoğlu'nun videosu HaberTürk yönetiminde büyük rahatsızlığa neden olmuştu. Kanal yönetimi Sarıoğlu'nun Habertürk'teki spikerlik görevine son verdiğini açıklamıştı.
Karar sonrası Sarıoğlu "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. ‘Daha dikkatli olmalısınız’ denildi." açıklamasını yapmıştı.
Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim .Karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim. Kanalımı çok seviyorum, beni hiçbir şekilde mağdur etmedi. Ben ne yaptığımın, paylaşımlarımın farkındayım. Dans gösterim de renkliydi, bunun farkındayım. Ancak dans ettim diye de tu kaka değilim.