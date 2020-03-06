Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu'nun inanılmaz değişimi!
Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Jumbo Gökhan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu, 2 ayda verdiği 24 kiloyla bambaşka biri oldu.
Türkiye'de bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinin Jumbo Gökhan2ı Ferdi Kurtuldu, aşırı kilolarından kurtulmaya başladı.
117
2 ay içerisinde 135 kilodan 111 kiloya düşen Kurtuldu, ameliyat olmadığını söyledi ve spor, diyet sayesinde zayıflamayı başardığını söyledi.
217
Sevilen oyuncu "Günde iki öğün yemek yiyorum.En az 3 litre su tüketiyorum. Şeker, pilav ve unlu mamullerden uzak duruyorum.
317
"Porsiyonlarımı da küçülttüm. Akşamları da yürüyüş yapıyorum. Bu sayede kilo vermeyi başardım" ifadelerini kullandı.
417