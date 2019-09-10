Emre Mor İşte Benim Stilim'in güzeli Yağmur Taktaş'a asıldı mesajları ifşa oldu
Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor, çapkınlıkta da umduğunu bulamadı ve Yağmur Taktaş'tan veto yedi.
İspanya'nın Celta Vigo takımından Galatasaray'a transfer olan Emre Mor, yeşil saha yerine çapkınlıkta depara kalktı. Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'ya sosyal medyada kancayı takan Mor, genç kızdan yüz bulamamıştı. Ancak ünlü futbolcu, çapkınlıkta yine de pes etmedi.
Yakın markaja aldı: Türk futbolunun uslanmaz çocuğu 22 yaşındaki Emre Mor, bu kez de 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ı sosyal medyada yakın markaja aldı.
Mesaj yağmuruna tuttu: Çapkınların peşinden koştuğu Taktaş, Emre Mor'a pas vermedi. Taktaş'ı mesaj yağmuruna tutan Mor, önceki gün yakayı ele verdi. Mor'un genç kadınla buluşmak için bin dereden su getirmesi özel yazışmalarında ortaya çıktı. Futbolcunun 23 yaşındaki Adanalı güzelden yüz bulamaması ise "Emre yine mosmor" dedirtti.
.
Mesajları ifşa oldu: Yağmur Taktaş'la özel yazışmaları ifşa olan Emre Mor'un çapkınlıkta yine ofsayta düşmesi dalga konusu oldu.