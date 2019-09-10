Emre Mor İşte Benim Stilim güzeli Yağmur Taktaş'a asıldı mesajları ifşa oldu
Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Mor, çapkınlıkta da umduğunu bulamadı ve Yağmur Taktaş'a asılınca ifşa oldu
İspanya'nın Celta Vigo takımından Galatasaray'a transfer olan Emre Mor, yeşil saha yerine çapkınlıkta depara kalktı. Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'ya sosyal medyada kancayı takan Mor, genç kızdan yüz bulamamıştı. Ancak ünlü futbolcu, çapkınlıkta yine de pes etmedi.
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Yakın markaja aldı: Türk futbolunun uslanmaz çocuğu 22 yaşındaki Emre Mor, bu kez de 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ı sosyal medyada yakın markaja aldı.
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Mesajları ifşa oldu: Yağmur Taktaş'la özel yazışmaları ifşa olan Emre Mor'un çapkınlıkta yine ofsayta düşmesi dalga konusu oldu.
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Yüz bulamadı: Mor, "Beni yine görmezden geleceksen bir daha yazmayacağım" dese de Yağmur Taktaş'tan yüz bulamadı..
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