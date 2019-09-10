Emre Mor İşte Benim Stilim güzeli Yağmur Taktaş'a asıldı mesajları ifşa oldu

İspanya'nın Celta Vigo takımından Galatasaray'a transfer olan Emre Mor, yeşil saha yerine çapkınlıkta depara kalktı. Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'ya sosyal medyada kancayı takan Mor, genç kızdan yüz bulamamıştı. Ancak ünlü futbolcu, çapkınlıkta yine de pes etmedi.