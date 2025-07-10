Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay sevgilisinden ayrıldı...

Emre Kınay ile Emine Ün'ün 2003 ile 2009 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Duru adını verdikleri 19 yaşındaki kızları, annesine olan benzerliği ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Duru bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettirdi.