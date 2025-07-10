Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay sevgilisinden ayrıldı...
Emre Kınay ve Emine Ün'ün evliliğinden dünyaya gelen ve annesine çok benzeyen kızı Duru Kınay, bir süredir futbolcu Emirhan Çalışkan ile aşk yaşıyordu. Genç aşıklar ayrıldı.
Emre Kınay ile Emine Ün'ün 2003 ile 2009 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Duru adını verdikleri 19 yaşındaki kızları, annesine olan benzerliği ve güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor. Duru bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettirdi.
Hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Duru Kınay, gönlünü İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan'a kaptırmıştı. Bir süredir birlikte olan çift, 2024 kasım ayında sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan etmişti.
Geçen nisanda 23 yaşına basan sevgilisine sürpriz bir kutlama düzenlemiş, “Seni sonsuza kadar seveceğim” demişti. Ama olmadı. Genç aşıklar yollarını ayırdı.
FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ
Duru, Emirhan ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan sildi. Takipten de çıktı. İngiltere’de okuyan Duru tatil için Bodrum’a geldi.