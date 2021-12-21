Emre Kınay 'Türk erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu kadınlar' dedi kıyamet koptu!
Ünlü oyuncu Emre Kınay "Türk erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" dedi. Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Emre Kınay, konuya açıklık getirmek üzere açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Emre Kınay, kadınların çocuklarını iyi yetiştirmesi gerektiğini belirterek, "Türk toplumunun erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" açıklamasını yaptı. Gelen tepkiler sonrasında Kınay, eleştirilere yanıt verdi
Narmin Balayeva’nın sunduğu Haber Global’de yayınlanan Poster programına konuk olan Emre Kınay tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kınay, 'Türk toplumunun erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar' dedi.
Sunucu Narmin Balayeva’nın, “Kız babası olmak bir erkeğe ne katar?” sorusu üzerine Kınay, "Türk toplumunun erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" dedi. “Baba için kız evlat, anne için ise erkek evlat bambaşka” diyen Kınay, sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle biz kentli babalar, kentli anneler gibi yapmıyoruz"
"Özellikle biz kentli babalar, kentli anneler gibi yapmıyoruz. Kentli babalar olarak kızlarımızı iyi yetiştiriyoruz. Kırsal da derneklerle, yaşamsal bağlarla kız çocuklarımızı okumaya teşvik ederek medeniyete ulaştırmaya çalışıyoruz."