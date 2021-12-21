Emre Kınay 'Türk erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu kadınlar' dedi kıyamet koptu!

Sunucu Narmin Balayeva’nın, “Kız babası olmak bir erkeğe ne katar?” sorusu üzerine Kınay, "Türk toplumunun erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" dedi. “Baba için kız evlat, anne için ise erkek evlat bambaşka” diyen Kınay, sözlerine şöyle devam etti: