Emre Kınay muhabirin sorusunu duyunca olay patladı! 4 kişi zor zapt etti

İYİ Parti'den aday olan ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Emre Kınay'ın muhabirle tutuştuğu kavga en çok konuşulanlar arasına girdi. Kınay'ın "Sen kimsin, polis çağırın, anam babam sormuyor" bağırışmaları gecenin sessizliğinde yankılandı.