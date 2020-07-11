Emre Karayel sevgilisi Gizem Demirci ile evlilik yolunda ilk adımı atıyor böyle duyurdu
Başarılı oyuncu Emre Karayel, uzun bir süredir beraber olduğu iç mimar sevgilisi Gizem Demirci ile evlenmeye karar verdi.
Gizem Demirci ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Emre Karayel, ilişkilerini resmiyete taşımaya karar verdi. Fotoğraf çekimi için gittiği Beykoz’daki özel bir platodan paylaşım yaptı.
Karayel, siyah beyaz fotoğrafını Instagram sayfasına “Hazırlıklar başlasın. Bir yıldız daha kaydı. Nişanımız var” notuyla ekledi. Çift, bugün İstanbul’da aile yakınlarının katılacağı bir merasimle nişan yüzüklerini takacak.
Peki, Emre Karayel kimdir?
Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT’de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.
2000 yılında, TRT'de yayınlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda rol aldı. Karayel’in rol aldığı pek çok dizinin içerisinde en göze batanları Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu ve Canım Ailem oldu.