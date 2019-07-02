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Emre Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

Emre Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

Tanıtım videosunun kalan bölümleri için bu sabah saat 08.30'da Ülker Stadı'na gelen Emre Belözoğlu daha sonra sağlık kontrolüne gitti.

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu hasreti bugün son buluyor. Tecrübeli futbolcu 4 yıl aradan sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma dahil olacak. Milli futbolcu, bugün Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.

1 yıllık imza atacak
2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfen olan tecrübeli futbolcu, bugün 1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni sezon çalışmalarına dahil olacak.

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