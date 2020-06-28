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Emre Çolak'tan Deprotivo'ya hayat öpücüğü

İspanya 2. Ligi’nin 36. haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina’yı Emre Çolak’ın 90+5’inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

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İspanya 2. Ligi’nin 36. haftasında Emre Çolak’ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina’yı konuk etti.

Riazaro Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 59’uncu dakikada Aizbitarte’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+2’nci dakikada Estrada’nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

Galibiyet golü Emre'den
Karşılaşmada son sözü Türk futbolcu Emre Çolak söyledi. 61’inci dakikada Luis Ruiz’in yerine oyuna dahil olan Emre, 90+5’inci dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Emre Çolak, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle sarı kart gördü.

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