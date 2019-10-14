Emre Can ve İlkay Gündoğan'dan asker selamı açıklaması! Bakın beğeni niye geri çekmişler

İlkay Gündoğan ve Emre Can, A Milli Takım'ın sosyal medya hesabındaki asker selamı fotoğrafını beğenip geri almıştı. İlkay ve Emre Can'ın bahanesine bakın.

Manchester City ve forma giyen İlkay Gündoğan ve Juventus'ta top koşturan Emre Can, A Milli Takım'ın sosyal medya hesabındaki asker selamı fotoğrafını önce beğenip, sonra beğeniyi geri almıştı. İki oyuncu, konuyla ilgili Kicker'a açıklamalarda bulundu.

''Siyasi bir durum olacağını düşündüm''

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, beğeniyi geri alması ile ilgili olarak, "Arnavutluk maçı sonrası asker selamı fotoğrafını beğenip, sonra geri aldım çünkü siyasi bir durum olacağını düşündüm. Geçen seneden beri siyasi bir açıklama yapmak en son isteyeceğim şey bile değil." ifadelerini kullandı.

''Beğenirken içeriğine dikkat etmemiştim"

Juventus forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can ise, "Savaşa her daim karşı oldum. Beğenirken içeriğine dikkat etmemiştim" diye konuştu.