Emre Belözoğlu'ndan Okan Buruk açıklaması

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu, Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili konuştu.

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Cumartesi gününden sonra ise artık sadece bir görevle devam edecek olan Emre Belözoğlu sarı lacivertlilerde nasıl bir sportif direktör olacak? Kazandığı kupalarla, hem görev yaptığı takımlarla hem de bireysel olarak birçok başarıya imza attığı 23 yıllık kariyerinde sahadaki hırsı ve agresifliği ile de tanınan Emre, yeni görevinde nasıl bir profil çizecek?

Sadece Fenerbahçeliler’in değil, tüm futbol camiasının merak ettiği bu sorunun yanıtı 40 yaşındaki futbolcu bizzat kendisi verdi: "Sinirime hakim olmayı başaramadım ama futbol sonrası inşallah başaracağım."

Emre kendisiyle ilgili bu değerlendirmeyi yaparken uzun yıllar birlikte futbol oynadığı, Başakşehir’in şampiyon teknik direktörü Okan Buruk da eski takım arkadaşının yeni görevinde de çok büyük başarılara imza atacağına inanıyor.

Okan: Yapacağı işte başarılı olacağına ben inanıyorum

Okan Buruk, “Hem oyuncu olarak hem yaşadıklarıyla çok tecrübeli. Avrupa’da çok büyük takımlarda oynadı. Türkiye’de de 40 yaşına kadar oynadı şu anda bile yarı antrenör diyebiliriz ona. Yapacağı işte başarılı olacağına ben inanıyorum. O önemli bilgi birikimini doğru kullanacaktır” sözleriyle Emre’ye olan güvenini ifade etmişti.