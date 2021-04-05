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Emre Belözoğlu: Değişimi herkese gösterelim

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, "Burada hepinizden destek istiyorum. Fenerbahçe'de bir değişimin başladığını herkese gösterelim" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde takımla kritik bir toplantı yaptı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu karşılaşmanın ilk maçı olması nedeniyle kendisi için çok önemli olduğunu da vurgulayan Emre Belözoğlu "Burada hepinizden destek istiyorum. Fenerbahçe'de bir değişimin başladığını herkese gösterelim" ifadelerini kullandı.

Denizlispor'un ligin son sırasında olması nedeniyle sorunlu bir takım olarak görülebileceğini kaydeden Belözoğlu "Ancak daha 2 maç önce burada Gençlerbirliği mücadelesini yaşadık. Asla rakibi küçümsemeyeceğiz. Bu bilinçle sahada olmalıyız. Denizlispor maçı soğutmaya çalışacak. Bunu engellemek için erken gol bulmalıyız. Hızlı başlayıp sonuca giderek, rahat bir mücadele çıkaralım. Taraftarımıza 'Bu takım geri döndü' mesajını verelim" dedi.

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