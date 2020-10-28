Emre Belözoğlu bugün imzalıyor! Aykut Kocaman'dan sonra bir ilk

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun görevini bugün resmen açıklayacak. Sezon öncesi yapılan transferlerle adından söz ettiren Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevi duyurulacak. Aykut Kocaman detayı dikkatlerden kaçmadı.

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Emre Belözoğlu bugün saat 14.00'te yeni görevi için imzayı atacak. Futbolu bırakma kararından bu yana kulüpte etkin rol alan ve bu sezon yapılan 18 transferde başrolü oynayan Belözoğlu'nun yeni göreviyle ilgili yetkileri ve kulüpteki görevleri kamuoyuna duyurulacak.

Emre Belözoğlu'nun görevinin resmen açıklanacağı toplantı sonrası teknik direktör Erol Bulut da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kocaman'dan sonra bir ilk

40 yaşındaki Belözoğlu, kulübün futbolla ilgili operasyonlarında adeta merkezde yer alacak. Takım planlaması ve transfer Belözoğlu'ndan sorumlu olacak. Emre Belözoğlu sarı lacivertlilerin tarihinde Aykut Kocaman’dan sonra ikinci Türk sportif direktör olacak.

Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe'den konuyla ilgili şu açıklama yapılmıştı: "Futbol A Takımımızın 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile Teknik Direktörümüz Erol Bulut’un katılımlarıyla 28 Ekim 2020 Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenlenecektir.



Önce Emre sonra Erol Bulut

Sayın Emre Belözoğlu’nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantı saat 14.00’te, Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut’un basın toplantısı ise aynı gün saat 16.00’da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecektir"