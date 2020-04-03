Emre Belözoğlu: Bu sezon son

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı.

Abone ol

Koronavirüs salgını tüm dünyada yaşamı ve gelecek planlarını alt üst ederken, futboldaki ertelemelerin bireysel olarak en çok etkilediği isimlerin başında Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu geliyor.

Avrupa Şampiyonası’nın 2021’e ertelenmesi sonrasında 40 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı. Peki Emre hem Fenerbahçe’deki 4, yıldız hem de Euro 2021 hayalini gerçekleştirebilmek için sahada kalmaya devam edecek mi?

''Ailemle bir arada olmak keyifli''

Hürriyet'e konuşan Emre Belözoğlu gelecek planları ve karantinada geçen günleri ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; “Bu karantina günleri benim için çok sıkıcı geçmiyor. Zira ben zaten hayatının büyük bir bölümünü evinde yaşayan bir insanım. Ailemle bir arada olmak keyifli ama gerek dünya gerek ülkemiz insanı için endişelenmek hepimizi üzüyor.

''Bu süreçte sadece 2-3 kez kulübe gittim''

Bir an önce dünya ve ülkemiz bu süreci atlatsın diye dua ediyoruz. Bir de yeşil sahaları, taraftarımızı ve Samandıra’da idman yapmayı çok özledim. Bu süreçte sadece 2-3 kez kulübe gittim, onun haricinde hiç dışarı çıkmadım.

''Ama nasip değilmiş''

Futbol için konuşmam gerekirse tabii ki üzgünüm. Çok istemiştim Avrupa Şampiyonası’nda olmayı. Ama nasip değilmiş. Ancak kendim için ne kadar üzgünsem, sakatlığı bulunan ve bu yaza yetişemeyecek kardeşlerim içinde bir o kadar mutluyum. 2021’de hepsi oynayacak ve dünya onlar sayesinde Türkiye’yi konuşacak. Allah hayallerimin ötesinde bir kariyer nasip etti. Onların da benden daha güzelini yaşamalarını isterim.''

Emre'nin kazandığı kupalar

UEFA Süper Kupa 2 ·

UEFA Kupası 1 ·

Süper Lig Şampiyonluk 6 ·

Türkiye Kupası 4 ·

TFF Süper Kupa 3 ·

İtalya Kupası 1



7. dalyaya az kaldı

Kulüp Maç Gol Asist ·

Fenerbahçe 220 30 28 ·

Galatasaray 132 14 11 ·

Başakşehir 128 15 20 ·

Inter 115 5 4 ·

Newcastle United 80 6 8 ·

Atletico Madrid 17 1 4



Toplam 692 71 75