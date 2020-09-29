Emre Aşık'ın şikayetçi olduğu Yağmur Sarnıç'a yurtdışına çıkış yasağı

"Erdi S. saplantılı şekilde bana aşıktır'': Bu şikayet üzerine gözaltına alınan Yağmur Aşık ve Baycan Ş., emniyet işlemlerinin ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunda eşi Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi S.'nin kendisine aşık olduğunu iddia eden Yağmur Aşık'ın, "Erdi S. saplantılı şekilde bana aşıktır. Özel görüntülerimi yayınladığı için kendisinden şikayetçi oldum. Erdi beni öldürmekle ve hapishaneye attırmakla tehdit etmektedir. Bu eylemlerini de duygusal isteklerine karşılık vermediğim için yapmaktadır" dediği öğrenildi.