Emre Aşık'ın ifşa ettiği eşi Yağmur Aşık hayatının şokunu yaşadı! Çocuklarını dövüyordu

Emre Aşık'ın, kızı ile çektiği bir videoyu yayınlaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşık'ın yayınladığı videoda kızının "Annemin yanına gitme seni öldürür" dediği anlar ve ''Anne bizi öldürür" sözleri hala hatırlanırken, okul müdürünün ifadeleri ise kan dondurmuştu.