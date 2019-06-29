Emre Aşık'ın ifşa ettiği eşi Yağmur Aşık hayatının şokunu yaşadı! Çocuklarını dövüyordu
Çocuklarını, bakıcısının dövdüğünü iddia etmesinin ardından Emre Aşık tarafından yayınlanan bir videoda kızının "Anne beni öldürür" demesi üzerine gözlerin çevrildiği Yağmur Aşık'a dava açıldı.
Emre Aşık'ın, kızı ile çektiği bir videoyu yayınlaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşık'ın yayınladığı videoda kızının "Annemin yanına gitme seni öldürür" dediği anlar ve ''Anne bizi öldürür" sözleri hala hatırlanırken, okul müdürünün ifadeleri ise kan dondurmuştu.
3 yaşındaki çocuğun okul müdürünün ifadesinde Yağmur Aşık'ın kızı hakkında söylediği "O bir canavar, ben dövüyorum, söz dinlemezse siz de dövün." sözlere ifadelerinde yer vermesi, Yağmur Aşık'a eleştiri oklarını yöneltmiş ve sosyal medya üzerinden linç edilmişti. Aradan geçen günlerin ardından Yağmur Aşık'a dava açıldığı öğrenildi.
2 yıl 6 aya kadar hapis istemi: Sabah'ın haberine göre Yağmur Aşık’a 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Aşık’ın, çocuğunun arkadaşlarına zarar verdiğini söyleyen okul müdürüne “Ben onu dövüyorum, söz dinlemezse siz de dövün” dediği yer alıyor.
Okul müdürü Emre Aşık'a ilgi duyuyor: Yağmur Aşık ise bu suçlamaları reddetmiş ve bakıcıyı, kızının eşyalarını çaldığı için işten attığını, okul müdürü E.A'nın ise Emre Aşık'a ilgi duyduğu için aleyhinde tanıklık yaptıklarını öne sürdü.