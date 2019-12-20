Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın çocuklarına şiddet uyguladığı kanıtlandı
Futbolcu Emre Aşık'ın boşanma sürecinde olduğu eşi Yağmur Sarnıç'ın iki çocuğuna da şiddet uyguladığını öğretmenleri kanıtladı.
Çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç, birkaç ay önce magazin gündemine olay videolarla bomba gibi düşmüştü. Eşi Yağmur Sarnıç'tan icra yoluyla çocuklarını alma isteyen Emre Aşık, suçlu gibi gösterilmiş olaylar birbiri ardına patlak vermişti. Gerçekleri iki çocuğun öğretmenleri ortaya çıkardı.
Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Magazin Noteri' programında, Yağmur Aşık'ın üç buçuk yaşındaki kızını darp ettiğini gösteren adli raporlar yayınlandı.
Çocukların okulunun devreye girdiği olayda, hafta sonu annelerine giden Erol ve Elvin'in darp edildiği belgelenerek, hem kolluk kuvvetlerine hem de Emre Aşık'a bildirdi.
Velayetleri babaya verildi: Bunun üzerine harekete geçen Emre Aşık, çocukların velayetini almak için mahkemeye başvurdu. Aşık'ı haklı bulan mahkeme ise üç çocuğun da velayetini, tamamen babaya verdi.