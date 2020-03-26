Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık cezaevi firarisiyle aynı arabada yakalandı
ESKİ futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Düzce’de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile aynı araçta yakalandı. Yağmur Aşık ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
ESKİ futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Düzce’de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Jandarma ekiplerinin lüks bir aracın sürücüsüne 'dur' uyarısında bulunduğu ancak sürücünün aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek, bir jandarma astsubaya çarptığı öğrenildi. O aracın içinden Yağmur Aşık ile, uyuşturucu suçundan yattığı cezaevinden firar eden Erdi Sungur çıktı. İkisi de gözaltına alındı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Cumayeri mevkisinde lüks bir aracın sürücüsüne 'dur' uyarısında bulundu.
Sürücü ise aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek, jandarma astsubaya çarptı. Jandarma astsubay çarpmanın etkisiyle elinden yaralanırken, jandarma ekipleri aracı takibe alarak durdurdu.
Otomobilde, uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan ve açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen Erdi Sungur ile eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık gözaltına alındı.