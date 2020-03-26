Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık cezaevi firarisiyle aynı arabada yakalandı 

ESKİ futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, Düzce’de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Jandarma ekiplerinin lüks bir aracın sürücüsüne 'dur' uyarısında bulunduğu ancak sürücünün aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek, bir jandarma astsubaya çarptığı öğrenildi. O aracın içinden Yağmur Aşık ile, uyuşturucu suçundan yattığı cezaevinden firar eden Erdi Sungur çıktı. İkisi de gözaltına alındı.