Emre Aşık karakola sığındı! 'Emreni'nin önünde benimle cinsel ilişkiye girip kafasına sıkacaktı'

Boşanma davaları yılan hikayesine dönen eski futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık cephesinde yeni bir olay yaşandı. Emre Aşık, önceki gün öğlen saatlerinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giderek eşi tarafından tehdit edildiğine dair iki saat ifade verdi.