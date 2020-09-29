Emre Aşık karakola sığındı! 'Emreni'nin önünde benimle cinsel ilişkiye girip kafasına sıkacaktı'
Emre Aşık ile Yağmur Aşık cephesinde sular durulmuyor. Emre Aşık önceki gün avukatıyla birlikte karakola giderek eşi Yağmur Aşık tarafından ölümle tehdit edildiği için şikayetçi oldu. Erdi Sungur, "Yağmur, Emre'nin önünde benimle cinsel ilişkiye girip daha sonra da Emre'nin kafasına sıkacaktı" açıklaması yaptı.
Emre Aşık - Yağmur Aşık cephesinde sular durulmuyor. Emre Aşık önceki gün avukatıyla birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne giderek eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğine dair yaklaşık iki saat ifade verdi. Emre Aşık’ın ifadesinden sonra polis ekipleri Yağmur Aşık’ı kaldığı siteden alıp karakola götürdü. Aşık, tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten 9 saat ifade verdi.
Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle karakola başvurdu. Avukatı "Yağmur Aşık hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Emre Aşık'a yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili de koruma kararı aldırdık" dedi.
Boşanma davaları yılan hikayesine dönen eski futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık cephesinde yeni bir olay yaşandı. Emre Aşık, önceki gün öğlen saatlerinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giderek eşi tarafından tehdit edildiğine dair iki saat ifade verdi.
Kendi mezarınızı kazdığınız doğru mu?
Aşık, çıkışta avukatıyla açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin, "Tehdit edildiğinize dair haberler çıktı. Başınıza silah dayandığı ve kendi mezarınızı kazdığınız doğru mu?" sorularına avukatı cevap verdi.