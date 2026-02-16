Emre Altuğ'dan cesur sözler! Sevgiler Günü'nde yaptığı açıklama...
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Kıbrıs’ta sahne alırken, performansının yanı sıra aşk dolu açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Sahnedeki romantik söylemleri, izleyenlerde merak uyandırdı.
Altuğ, Sevgililer Günü’nde sahne almanın kendisi için özel bir heyecan olduğunu belirtti.
“Bu gece aşkın kendisi sahnede olacak. Ben aşka inananlardanım, çünkü aşk varsa daha cesur oluyorsunuz,” ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar, Altuğ’un aşk hayatıyla ilgili yeni bir döneme girip girmediği sorularını beraberinde getirdi. Ünlü şarkıcının, manken Çağla Şıkel’le boşanmasının ardından aşk hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösterdiği biliniyor.
Ancak, Altuğ’un yaptığı bu romantik açıklamalar, “Yeniden bir aşk gelir mi?” sorusunu gündeme getirdi.