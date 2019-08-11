Emre Altuğ'a icra şoku! Tahliye ettiği otelinin borçlarını da ödememiş

Senet vermişti: 2 Ocak 2019 tarihinde mal sahipleri ile anlaşma sağlayan Altuğ, EA Prodüksiyon ve Dış Ticaret adlı şirketin yetkilisi ve müteselsil kefil olarak, mal sahiplerine 31 Temmuz vadeli 163 bin 107 lira ve mal sahiplerinin avukatı Doğan Deyirmenci'ye de yine aynı vadeli 18 bin 598 lira tutarında senet vermiş ve protokol imzalamıştı.