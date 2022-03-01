Emrah'ın kaç evi var Sibel Can ve Hülya Avşar'ın emlak geliri İşte gayrimenkul zengini ünlüler...
Seda Sayan, Sibel Can, Hülya Avşar gibi ünlülerin kazançlarını ve yatırımlarını özellikle gayrimenkul üzerine yapması dikkat çekiyor. Sibel Can'ın İstanbul'da 50'ye yakın dairesi, Emrah'ın ise 100'e yakın tapusu var. İşte gayrimenkul zengini ünlüler...
Sanat dünyasının ünlü isimleri emlak varlıklarıyla piyasalara renk katıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde gayrimenkul ve toprak satın alan ünlüler, yurtdışında edindikleri gayrimenkulleriyle de 'Türkiye'nin en zenginleri' listesine adını yazdırdı.
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Yıldız Tilbe, İstanbul'da lüks markalı konut projelerinden 3 daire sahibi.
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İzmir'de de gayrimenkul yatırımı yapan ünlü ismin burada 1 çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yaptığı biliniyor.
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Necati Şaşmaz'ın İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın aldı.
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