Emrah'ın evlerinin sayısına Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirlerine bakın
Seda Sayan, Aşkın Nur Yengi ve Hülya Avşar gibi ünlüler kazançlarını gayrimenkul üzerine yapıyor, Sibel Can'ın İstanbul'da 50'ye yakın dairesi, Emrah'ın ise 100'e yakın tapusu var. İşte gayrimenkul zengini ünlüler ve emlak gelirleri...
Sanat dünyasının ünlü isimleri emlak varlıklarıyla piyasalara renk katıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde gayrimenkul ve toprak satın alan ünlüler, yurtdışında edindikleri gayrimenkulleriyle de 'Türkiye'nin en zenginleri' listesine adını yazdırdı.
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Yıldız Tilbe, İstanbul'da lüks markalı konut projelerinden 3 daire sahibi.
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İzmir'de de gayrimenkul yatırımı yapan ünlü ismin burada 1 çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yaptığı biliniyor.
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Necati Şaşmaz'ın İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın aldı.
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