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Emrah'ın evlerinin sayısına Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirlerine bakın

Emrah'ın evlerinin sayısına Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirlerine bakın

Seda Sayan, Aşkın Nur Yengi ve Hülya Avşar gibi ünlüler kazançlarını gayrimenkul üzerine yapıyor, Sibel Can'ın İstanbul'da 50'ye yakın dairesi, Emrah'ın ise 100'e yakın tapusu var. İşte gayrimenkul zengini ünlüler ve emlak gelirleri...

Emrah'ın evlerinin sayısına Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirlerine bakın

Sanat dünyasının ünlü isimleri emlak varlıklarıyla piyasalara renk katıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde gayrimenkul ve toprak satın alan ünlüler, yurtdışında edindikleri gayrimenkulleriyle de 'Türkiye'nin en zenginleri' listesine adını yazdırdı.

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Emrah'ın evlerinin sayısına Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirlerine bakın

Yıldız Tilbe, İstanbul'da lüks markalı konut projelerinden 3 daire sahibi.

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Emrah'ın evlerinin sayısına Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirlerine bakın

İzmir'de de gayrimenkul yatırımı yapan ünlü ismin burada 1 çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yaptığı biliniyor.

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Emrah'ın evlerinin sayısına Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirlerine bakın

Necati Şaşmaz'ın İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın aldı.

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