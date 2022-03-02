BIST 1.971
DOLAR 14,04
EURO 15,63
ALTIN 876,45

Emrah'ın evlerinin sayısı Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirleri İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Emrah'ın evlerinin sayısı Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirleri İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Seda Sayan, Aşkın Nur Yengi ve Hülya Avşar gibi ünlüler kazançlarını gayrimenkul üzerine yapıyor, Sibel Can'ın İstanbul'da 50'ye yakın dairesi, Emrah'ın ise 100'e yakın tapusu var. İşte gayrimenkul zengini ünlüler ve emlak gelirleri...

Emrah'ın evlerinin sayısı Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirleri İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Sanat dünyasının ünlü isimleri emlak varlıklarıyla piyasalara renk katıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde gayrimenkul ve toprak satın alan ünlüler, yurtdışında edindikleri gayrimenkulleriyle de 'Türkiye'nin en zenginleri' listesine adını yazdırdı.

117
Emrah'ın evlerinin sayısı Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirleri İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Yıldız Tilbe, İstanbul'da lüks markalı konut projelerinden 3 daire sahibi.

217
Emrah'ın evlerinin sayısı Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirleri İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

İzmir'de de gayrimenkul yatırımı yapan ünlü ismin burada 1 çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yaptığı biliniyor.

317
Emrah'ın evlerinin sayısı Seda Sayan ve Hülya Avşar'ın emlak gelirleri İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Necati Şaşmaz'ın İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın aldı.

417