Emrah'ın eski rol arkadaşı Arzu Yanardağ da Sinan Akçıl'a hak verip bombaladı
Sinan Akçıl ve Emrah tartışmasına Arzu Yanardağ'da dahil olup eski rol arkadaşı Emrah hakkında söyledikleriyle şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde başlayan şarkıcı Emrah ve Sinan Akçıl kavgasına Arzu Yanardağ da katıldı ve Akçıl'a destek verdi. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan Yanardağ, Emrah'ı resmen bombaladı. İkili, 1997 yılında 'Unutabilsem' adlı dizide beraber rol almışlardı.
Emrah ve Sinan Akçıl'ın atışma haberi üzerine Arzu Yanardağ, şunları söyledi:
"Diziden sonra kendisiyle (Emrah) hiç karşılaşmadım. Zaten müziğine, yaptığı işlere hiçbir zaman ilgim, sevgim olmadı. Ama Sinan Akçıl ile ilgileniyorum artık. Çok güzeldi, kapak sesi geldi.
Kendisiyle ilgili (Emrah) Çok da bana keyif vermeyen şeyler oldu. Sinan Akçıl ile münakaşaya girmişler, ben tabii ki Sinan'ın tarafını tutuyorum."
Ayrıca Yanardağ, "Şok, şok, şok; bunca yıldan sonra Sinan Akçıl hayranı oldum" diyerek Sinan Akçıl'ı desteklediğini açıkladı.