Emrah'ın boşandığı eski eşi Sibel Kirer'e ödediği nafaka ne kadar 2 çocuğunun annesine 'cimri'lik etti
Şarkıcı Emrah'ın boşandığı Sibel Kirer'e ödeyeceği nafaka ortaya çıktı. Eski eşi Sibel Kirer'ê aylık 30 bin TL nafaka ödeyeceği öğrenilen ve gayrimenkul zengini olduğu bilinen Emrah için sosyal medyada 'cimri' diye yorum yapıldı.
Emrah Erdoğan geçtiğimiz günlerde boşandığı iki çocuğunun annesi Sibel Kirer'e ödeyeceği nafaka ortaya çıktı. Ünlülerin boşanmasında astronomik rakamlar zikredilirken, gayrimenkul zenginiş olduğu bilinen Emrah'ın 2 çocuğunun annesi Sibel Kirer'e aylık 30 bin TL ödeyeceği haberi sosyal medya kulislerini hareketlendirdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı magazin sayfalarında Emrah'ın ödeyeceği nafakayla ilgili paylaşımlara 'cimri' diye yorum yaptı.
2014 yılında nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ve Sibel Kirer çifti, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu. İkili, 27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı. Çiftin, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi.
Emrah, her ay eşi için 12 bin TL, iki çocuğu için de 18 bin TL nafaka ödeyecek. Emrah, toplamda 30 bin TL nafaka ödemiş olacak.
Şarkıcı, çocuklarını pazar günü görebilecek. Emrah, eşiyle yaşadığı Bodrum'daki evinde kalmaya devam edecek.