Emrah'ın boşandığı eski eşi Sibel Kirer'e ödediği nafaka ne kadar 2 çocuğunun annesine 'cimri'lik etti

Emrah Erdoğan geçtiğimiz günlerde boşandığı iki çocuğunun annesi Sibel Kirer'e ödeyeceği nafaka ortaya çıktı. Ünlülerin boşanmasında astronomik rakamlar zikredilirken, gayrimenkul zenginiş olduğu bilinen Emrah'ın 2 çocuğunun annesi Sibel Kirer'e aylık 30 bin TL ödeyeceği haberi sosyal medya kulislerini hareketlendirdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı magazin sayfalarında Emrah'ın ödeyeceği nafakayla ilgili paylaşımlara 'cimri' diye yorum yaptı.