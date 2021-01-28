Emrah üç boyutlu hologramını yaptırıyor! Üstelik binlerce liraya
Emrah, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek için kollarını sıvadı. Televizyon programlarına davet edilen Emrah, üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi.
Dünya yıldızlarının tercih ettiği yöntemi Türkiye'de ilk kullanan isim olacak olan Emrah hazırlıklara başladı. Üstelik bu yönteme televizyon programlarına çok sık davet edilmesine rağmen katılmak istememesi nedeniyle deneyecek.
Ekibine talimat veren Emrah, programlara bu şekilde katılmayı planlıyor. Danimarkalı bir firma ile iletişim haline geçen Emrah, holografi yapımı için yakında firma yetkilileriyle bir araya gelecek.
Hologramda 5 dakikalık bir görüntünün maliyeti 50 bin dolar yani 370 bin TL.
Madonna, 2006 yılında sanal müzik grubu Gorillaz ile “Hung Up” şarkısında düet yaptı. 2007 yılında Celine Dion, “American Idol” sahnesinde rock’n roll efsanesi Elvis Presley’in hologramıyla “If I Can Dream” şarkısını seslendirdi.