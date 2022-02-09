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Emrah eşinden boşandı iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan kimdir

Emrah eşinden boşandı iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan kimdir

Şarkıcı Emrah eşi Sibel erdoğan'dan boşandı. Emrah'ın 2014 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı haberi magazine bomba gibi düştü.

Emrah eşinden boşandı iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan kimdir

Şarkıcı Emrah'ın 2014'te dünyaevine girdiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı belirtildi. Şarkıcı Emrah, oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.

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Emrah eşinden boşandı iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan kimdir

Ünlüler dünyasında bir boşanma haberi de Emrah'tan geldi. Magazinkolik'teki bilgiye göre Emrah, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Sibel Erdoğan'dan boşandı.

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Emrah eşinden boşandı iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan kimdir

Şarkıcı Emrah'ın Sibel Erdoğan'dan Elyesa ve Eleysa adlı bir kız bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor.

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Emrah eşinden boşandı iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan kimdir

Çocuklarına düşkünlüğüyle tanınan Emrah, eski eşinden olan oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle ise yoğun eleştiri alıyor.

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