Emrah eşi Sibel Erdoğan'dan boşandı iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan kimdir
Şarkıcı Emrah eşi Sibel erdoğan'dan boşandı. Emrah'ın 2014 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı haberi magazine bomba gibi düştü.
Şarkıcı Emrah'ın 2014'te dünyaevine girdiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandığı belirtildi. Şarkıcı Emrah, oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.
Ünlüler dünyasında bir boşanma haberi de Emrah'tan geldi. Magazinkolik'teki bilgiye göre Emrah, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Sibel Erdoğan'dan boşandı.
Şarkıcı Emrah'ın Sibel Erdoğan'dan Elyesa ve Eleysa adlı bir kız bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor.
Çocuklarına düşkünlüğüyle tanınan Emrah, eski eşinden olan oğlu Tayfun'u kabul etmemesi nedeniyle ise yoğun eleştiri alıyor.