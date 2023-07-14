Emniyet müdürleri ile hakim ve savcılara soruşturma açıldı! 'Yasadışı dinleme' ve 'suçluları kayırma...

Emniyet ve adliyeyi sarsan soruşturma... Antalya Başsavcılığı terör ve örgüt bürosu, bazı birinci sınıf emniyet müdürleri ile hakim ve savcılar hakkında “yasadışı teknik takip” yaptıkları ve "suçluları kayırdıkları" iddiasıyla soruşturma başlattı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bazı yargı mensupları ve birinci sınıf emniyet müdürleri hakkında soruşturma başlatıldı. Emniyet Müdürleri ile hakim ve savcıların şüpheli olarak yer aldığı soruşturma kapsamında soruşturma açılan isimler arasında halen il emniyet müdürü olarak görev yapan isimler de var.

İşte soruşturma konusu suçlar...

Odatv'den Fahrettin Öztürk'ün özel haberine gere, haklarında ihbarda bulunulan hakim, savcı ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin, yasadışı teknik takip yaptıkları ve bu çerçevede görevi kötüye kullandıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında hakimler, savcılar ve emniyet müdürlerinin aynı zamanda suçluları kayırdıkları ve suç delillerini gizledikleri de öne sürüldü.

Şüpheli konumdaki müdürler...

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında soruşturma başlatılan birinci sınıf emniyet müdürleri şöyle: EGM Personel eski Daire Başkanı Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, EGM Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Osmaniye eski Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren ve EGM Başmüfettişi Levent Bilsel.

Birçok ilde dosyaları varmış...

Bu emniyet görevlileri ile bazı hakim ve savcıların, İzmir, Adana ve Ankara adli birimlerinde dosyalarının bulunduğu belirtildi. Savcılık tarafından, bu adli dosyalar kapsamında ismi geçen emniyet müdürleri ve bazı hakim ile savcılar hakkında gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması istendi.