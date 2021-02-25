Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk T129 Atak helikopteri teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen taarruz ve taktik keşif helikopteri T129 ATAK’ın Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilk teslimi gerçekleştirildi.
Saatte 281 kilometre azami seyir hızına, 537 kilometre menzile sahip olan T129 ATAK helikopteri, 3 saat havada kalabiliyor. Lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış olan T129 ATAK helikopteri kullanıldığı alanlarda değişkenlik göstererek, taarruz, silahlı keşif, silahlı koruma, derin taarruz, hassas angaje, silahlı destek, hava savunma sistemlerini tahrip, emniyet/meskun mahal muharebesi rolleri üstlenebiliyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kara Kuvvetleri ve jandarmada hizmet veren Atak helikopterini, Emniyet Genel Müdürlüğüne sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.
Teslimatı yapılan Atak Faz-2 helikopterinin lazer ve radar ikaz sistemleriyle donatıldığını ifade eden Kotil, "Sahada çok güzel performans gösterecek. Atak, yüksek irtifada performansı dünyanın en iyi helikopteridir. Motor gücü sıcaklık ve irtifadan dolayı zaafa düşmüyor. Dolayısıyla Türkiye ve yakın coğrafyada etkin bir hizmet veriyor." dedi.
Kotil, mart ayı içinde 2 Atak helikopterini daha Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini bildirdi. Şirketin yürüttüğü projelere ilişkin de bilgiler veren Kotil, Atak-2 helikopterinin 2023'te, Hürjet'in 2022 sonunda ilk uçuşu yapacağını, Milli Muharip Uçağın da 18 Mart 2023'te motor çalıştırıp taksi yapacağını kaydetti.