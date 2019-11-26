Emmy kazanan Haluk Bilginer'e İrem Sak'tan bomba teklif: Kaç gibi müsait ev
Başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen İrem Sak, Emmy Ödül törenlerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Haluk Bilginer ile ilgili "kaç gibi müsait ev" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.
Yaptığı esprili paylaşımlarla milyonlarca kişinin beğenisini kazanan güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından Haluk Bilginer'i tebrik ederek esprili bir paylaşım yaptı.
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Usta oyuncu Haluk Bilginer, Ay Yapım'ın puhutv'de yayınlanan 12 bölümlük dizisi Şahsiyet'in başrol oyuncusu olarak çok beğenildi.
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Türkiye'yi sevindiren haber 25 Kasım'da geldi. Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.
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Başarısıyla herkesi gururlandıran Haluk Bilginer'e en ilginç mesaj İrem Sak'tan geldi.
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