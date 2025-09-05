Emlak vergisinde süre doluyor! İtiraz etmeyen ödemek zorunda kalacak...
Emlak vergisinde milyonları ilgilendiren kritik süreç başladı. İstanbul’da bazı bölgelerde 10-15 katı bulan rayiç bedel artışlarına karşı itiraz için son tarih 8 Eylül 2025. Üç gün içinde dava açmayan vatandaşlar, yüksek emlak vergisini ödemek zorunda kalacak.
Vatandaşlar, fahiş artışlara karşı emlak rayiç bedellerine dava yoluyla itiraz edebiliyor. İstanbul’da bazı bölgelerde 10-15 katı bulan artışlara karşı itiraz için son gün 8 Eylül 2025. Peki emlak vergisine nasıl itiraz edilir? İşte emlak vergisi itiraz süreci ile ilgili bilinmesi gerekenler...
2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni rayiç bedeller açıklandı. Büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde belirlenen yeni değerler, emlak vergisini 10-15 kat artıracak.
Bu artış, sadece emlak vergisini değil; tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli, veraset ve intikal vergisi gibi birçok kalemi de doğrudan etkileyecek.
EKONOMİYE DOMİNO ETKİSİ
Yeni değerler yalnızca mülk sahiplerini değil, piyasayı da yakından ilgilendiriyor. Kira fiyatları, konut satışları, inşaat maliyetleri ve yatırım harcamaları bu artışlardan etkilenecek.