Emlak vergisinde süre doluyor! İtiraz etmeyen ödemek zorunda kalacak...

Emlak vergisinde milyonları ilgilendiren kritik süreç başladı. İstanbul’da bazı bölgelerde 10-15 katı bulan rayiç bedel artışlarına karşı itiraz için son tarih 8 Eylül 2025. Üç gün içinde dava açmayan vatandaşlar, yüksek emlak vergisini ödemek zorunda kalacak.

Emlak vergisinde süre doluyor! İtiraz etmeyen ödemek zorunda kalacak... - Resim: 1

Vatandaşlar, fahiş artışlara karşı emlak rayiç bedellerine dava yoluyla itiraz edebiliyor. İstanbul’da bazı bölgelerde 10-15 katı bulan artışlara karşı itiraz için son gün 8 Eylül 2025. Peki emlak vergisine nasıl itiraz edilir? İşte emlak vergisi itiraz süreci ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Emlak vergisinde süre doluyor! İtiraz etmeyen ödemek zorunda kalacak... - Resim: 2

2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni rayiç bedeller açıklandı. Büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde belirlenen yeni değerler, emlak vergisini 10-15 kat artıracak.

Emlak vergisinde süre doluyor! İtiraz etmeyen ödemek zorunda kalacak... - Resim: 3

Bu artış, sadece emlak vergisini değil; tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli, veraset ve intikal vergisi gibi birçok kalemi de doğrudan etkileyecek.

Emlak vergisinde süre doluyor! İtiraz etmeyen ödemek zorunda kalacak... - Resim: 4

EKONOMİYE DOMİNO ETKİSİ

Yeni değerler yalnızca mülk sahiplerini değil, piyasayı da yakından ilgilendiriyor. Kira fiyatları, konut satışları, inşaat maliyetleri ve yatırım harcamaları bu artışlardan etkilenecek.

