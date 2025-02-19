Emlak Konut'tan orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya 3 farklı modelin ayrıntıları belli oldu

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.

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Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, Emlak Konut olarak 72 yıllık köklü geçmişleriyle gayrimenkul sektöründe değer üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla, şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için güçlü adımlar attıklarını ifade etti.

Gayrimenkul sektörünün genel durumu, 2024'teki başarıları ve 2025 hedefleri hakkında bilgiler veren Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon konut satışının gerçekleştiğini, bu satışların 484 bininin ilk el, 994 bininin ise ikinci el satışlardan oluştuğunu dile getirdi.

Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı Ocak ayı verilerine göre, ülke genelinde konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173'e ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda konut ihtiyacının artarak devam edeceği öngörülüyor. TÜİK verilerine göre, 2030 yılında Türkiye'nin nüfusu 88 milyonu aşacak. Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Emlak Konut'un 2024'ü güçlü bir finansal performansla tamamladığını kaydeden Yılmaz, 2025'te daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını, bu kapsamda 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın dün açıkladığı gibi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına imkan tanıyacak projenin, TOKİ tarafından yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Biz de Emlak Konut olarak, gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nı başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz."

"Kazançlı Yatırım Kampanyası"

Yılmaz, kampanyanın detaylarını paylaşarak, Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini eklediklerini dile getirdi.

Bu kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz. İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."

Yılmaz, kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerindeki bir eve, 60 ay vadeyle ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabileceğini söyledi.

Son başvuru tarihi 23 Mart

Yılmaz, sağlanan tüm imkanlarla, kampanyadaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu belirterek, ev almak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğunu ifade etti.

Yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inandığını anlatan Yılmaz, desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ve sektördeki paydaşlara teşekkür etti.

Yılmaz, kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin, Emlak Konut'un internet sitesinden, çağrı merkezlerinden veya satış ofislerinden alabileceklerini sözlerine ekledi.