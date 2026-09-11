Emlak Katılım Tasarruf Finansman faaliyetlerinin ilk yılını tamamladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım'ın kurumsal yapısı ve kamu bankası güvencesiyle tasarruf finansman modelini daha geniş kitlelerle buluşturan şirket, ilk yılında önemli bir büyüme ivmesi yakaladı.

Tasarruflarını belirli bir plan dahilinde değerlendirerek faizsiz finansman modeliyle konut, araç veya iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara alternatif bir finansman imkanı sunan Emlak Katılım Tasarruf Finansman, on binlerce ailenin ailenin ev, araç ve iş yeri sahibi olmasına destek olurken, reel ekonomiye de katkı sağladı.

Faaliyetlerinin ilk yılında ulaştığı müşteri sayısı ve gerçekleştirdiği teslimatlarla Emlak Katılım Tasarruf Finansman, sektörün gelişimine ve dönüşümüne katkı sağladı. Emlak Katılım'ın sektöre dahil olması, tasarruf finansman modelinin daha geniş kitlelerce tanınmasına, finansal sistemde alternatif kanalların güçlenmesine ve vatandaşların farklı finansman seçeneklerine erişiminin kolaylaşmasına zemin hazırladı.

Şirket, ilk faaliyet yılında yalnızca büyümeyi değil, güven, erişilebilirlik, ve finansal kapsayıcılık temelinde güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı da hedefledi. Emlak Katılım Tasarruf Finansman, birinci yılında elde ettiği deneyim ve oluşturduğu müşteri tabanıyla ikinci yılında "tasarruf eden, üreten ve ekonomiye kazandıran Türkiye" vizyonuna katkı sunmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü ve Emlak Katılım Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök, birinci yıllarını geride bırakırken ulaştıkları noktanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Gök, tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve vatandaşların kendi birikimleriyle hedeflerine ulaşabilmesine imkan sunulmasının kendileri için büyük önem taşıdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Emlak Katılım'ın güven ve deneyimini tasarruf finansman alanına taşıyarak, sektöre dinamizm kazandırdığımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı yaklaşımımızı, teknolojik altyapımızı ve ürün çeşitliliğimizi geliştirerek, daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız tasarruf kültürünün güçlenmesine katkı sağlayan, finansal erişilebilirliği artıran ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına değer katan kalıcı bir yapı oluşturmak."