Emirhan Döner'in sevgilisine tehditi: 'Yüzüne kezzap atar seni Bergen gibi yaparım'

İstanbul'da geçen yıl Döner Kardeşler’ adındaki suç örgütüne yönelik operasyonu sonrası 12’si tutuklu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Anılan davada kendisi 119 yıla kadar, ağabeyi Turhan Döner ise 105 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Emirhan Döner bu kez yeni bir soruşturma ile gündemde. Bir yıl kadar cezaevinde kalan Döner, cezaevinde çıktığı gibi darp ettiği eski sevgili Şenay Şentürk’ü bu kez de sanatçı Bergen gibi yüzüne kezzap atmakla tehdit etti.