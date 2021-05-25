Emirhan Döner'in sevgilisine tehditi: 'Yüzüne kezzap atar seni Bergen gibi yaparım'
Suç örgütü lideri Emirhan Döner (32), eski sevgilisinin tüyler ürperten şikayetiyle tekrar gündemde.
İstanbul'da geçen yıl Döner Kardeşler’ adındaki suç örgütüne yönelik operasyonu sonrası 12’si tutuklu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Anılan davada kendisi 119 yıla kadar, ağabeyi Turhan Döner ise 105 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan Emirhan Döner bu kez yeni bir soruşturma ile gündemde. Bir yıl kadar cezaevinde kalan Döner, cezaevinde çıktığı gibi darp ettiği eski sevgili Şenay Şentürk’ü bu kez de sanatçı Bergen gibi yüzüne kezzap atmakla tehdit etti.
Emirhan Döner, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dosyada geçen 17 Şubat’ta tahliye oldu. Döner, cezaevinden çıktığı gibi, aynı dosyada kapsamında yargılanan eski sevgilisi Şenay Şentürk’ün, 3 yaşındaki kızları ile yaşadığı eve gitti.
Döner, tutuklu bulunduğu süreçte cezaevine telefon sokmadığı gibi, suç örgütü ile ilgili bildiklerini emniyete ve mahkemeye anlatacağını öğrendiği Şentürk’ü evinde darp etmeye başladı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Şentürk, 3 yaşındaki kızının gözleri önünde saatlerce darp edildi.
“Emirhan Döner, başıma yumruk attı, boğazımı sıktı. Bu kişi bana, ‘sende silinmeyecek izler bırakır, kızını elinde alır seni de yaşatmam’ dedi” diyen Şentürk ifadesinin devamında şunları anlattı: