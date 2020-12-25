Emirgan'da lüks villada parti verdiler! Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinçci herkes oradaydı

Doğum gününe tek başına katılan Kenan İmirzalıoğlu, mekan çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Koronavirüse yakalanmamak için dikkat ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Pandemi nedeniyle çok fazla dışarı çıkmıyorum. Bebeğe ve Sinem'e mikrop getirmemeye çalışıyorum" dedi.