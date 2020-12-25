Emirgan'da lüks villada parti verdiler! Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinçci herkes oradaydı
Barış Arduç, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin katıldığı parti olay oldu. Emirgan'da lüks bir villada eğlendiler.
Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutlamak için iş insanı Önder Öztarhan'ın Emirgan'daki lüks villasında eğlence düzenledi.
Yemek ve fasılın olduğu partiye ünlü isimler adeta akın etti. Önder Öztarhan'ın villasının bahçesinde erken saatlerde başlayan yemekte ilerleyen saatlerde fasıl ekibi gelerek müzik ziyafeti yaşattı.
Misafirler, gecede sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi. Burak Yamantürk ve sevgilisi Özge Özpirinçci gece sonu basın mensuplarına görüntü vermemek için villanın arka kapısından ayrılarak evlerinin yolunu tuttular.
Doğum gününe tek başına katılan Kenan İmirzalıoğlu, mekan çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Koronavirüse yakalanmamak için dikkat ettiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Pandemi nedeniyle çok fazla dışarı çıkmıyorum. Bebeğe ve Sinem'e mikrop getirmemeye çalışıyorum" dedi.