Emirates, 27-28 Mayıs'ta İstanbul'a0 işçi alımına geliyor

İlgilenen pilot adaylarının, görüşme yerine zamanında gelmesi ve bilgilendirme oturumuna katılması gerekiyor. Pilotların oturum için öncesinde kayıt yaptırması gerekmiyor. Emirates ayrıca, pilot eşlerini de Dubai’de yaşam, çocukların eğitimi ve diğer konularda bilgi alabilmesi için sunumlara katılmaya davet ediyor.