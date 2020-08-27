Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı söylenen Sibel Can o iddialara son noktayı koydu

Dün Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Sibel Can, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan aşk iddiaları için "Böyle bir durum söz konusu değil. Mustafa Sarıgül çok sevdiğim ve değerli bir insan. Bu iddiaya cevap vermek bile son derece yanlış" dedi.