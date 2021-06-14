Emir Sarıgül Buket Aydın evleniyor mu derken bomba cevap!
'Emir Sarıgül Buket Aydın ne zaman evleniyor' sorusu Buket Aydın'ın tekne görüntülerinin ardından magazin gündeminin en merak edilen sorusu haline geldi. Buket Aydın Emir Sarıgül evlilik tartışmasının tam orta yerine bomba gibi düşecek son bir açıklama geldi. Emir Sarıgül kişisel Twitter'ından yaptığı açıklamada evliik haberine ateş püskürdü ve Buket Aydın'la evlilik haberlerini reddetti.
Emir Sarıgül Buket Aydın tekne görüntülerinin ardından evleniyorlar haberleri magazin basınının en öne çıkan başlıklarından biri ancak Emir Sarıgül'den öyle tweet'ler geldi ki... Buket Aydın'ın bu sözlere vereceği cevap merak konusu...
Emir Sarıgül-Sibel Can-Buket Aydın'ın adının geçtiği aşk üçgeni tam bir kaosa dönüştü. Ünlü spiker Buket Aydın, bir süre önce ayrıldığı iş adamı Emir Sarıgül ile kesinlikle barışmayacağını üstüne basa basa söylediği açıklamasının ardından geçtiğimiz gün Sarıgül ile birlikte tekneye binerken objektiflere yakalanmıştı. Sarıgül'den evlilik haberlerine ilişkin olay yaratacak bir açıklama geldi.
SARIGÜL: YAZDIĞI GAZETEYE SAYGIMDAN SUSTUM
Sabah yazarı Bülent Cankurt'u 11 Haziran'daki yazısında Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün evleneceği iddiasına, Sarıgül'den yanıt geldi. Emir Sarıgül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda '' Bülent Cankurt denen parayla haber yaptigini herkesin bildigi gazeteci bozuntusu kafayi bana takmis. Bugüne kadar yazdığı gazeteye saygımdan sustum.
Ama artık yeter. Sen perşembe günü evleniyor diye haber yaptın. Evlendim mi? Hayır. Hala bana yalancı muamelesi yapıyorsun.'' ifadelerini kullandı.