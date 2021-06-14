Emir Sarıgül Buket Aydın evleniyor mu derken bomba cevap!

Emir Sarıgül Buket Aydın tekne görüntülerinin ardından evleniyorlar haberleri magazin basınının en öne çıkan başlıklarından biri ancak Emir Sarıgül'den öyle tweet'ler geldi ki... Buket Aydın'ın bu sözlere vereceği cevap merak konusu...