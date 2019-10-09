Emir Can İğrek namaz videosu olay yarattı yanındakiler ise dalga geçti
Son olarak çıkardığı 'Nalan' şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan genç şarkıcı Emir Can İğrek'in sosyal medyada kısa sürede yayılan namaz videosu geniş yankı uyandırdı.
Müzik Kutusu, Beyaz ve Aç Bağrını şarkılarıyla adını geniş kitlelere ulaştıran 26 yaşındaki Emir Can İğrek, şortla namaz kıldığı ve etrafındakilerin ise kendisiyle dalga geçtiği bir video nedeniyle gündeme geldi. Video kısa sürede yayılırken, genç isim sosyal medyada adeta linç edildi.
Videoda, şortla namaz kılan şarkıcıyı görüntüleyen kadının sözleri de dikkat çekti. "Çarpılacağız Allah canımızı alsın" diyerek kahkaha atan kadının yanındaki erkek de kendisini gülmekten alamadı.
Dalga amacıyla mı çektirdi: Videonun son saniyelerinde ise Emircan İğrek'in güldüğü de dikkatlerden kaçmadı. Genç şarkıcının videoyu dalga geçmek amacıyla çektirdiğini düşünen takipçileri, tepki göstermekten kendisini alıkoyamadı.
Peki Emir Can İğrek kimdir?
Emir Can İğrek,2 Nisan 1993'te Tekirdağ'da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağlı olan şarkıcı, müzik yolculuğuna da burada kurduğu sahne guruplarıyla başladı.