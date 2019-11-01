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Eminönü'ndeki balık-ekmek satan teknelerin kaldırılması kararıyla ilgili yeni gelişme

Demirören Haber Ajansı

Eminönü’nde bulunan balıkçı teknelerinin 1 Kasım itibariyle kaldırılması yönünde ihtarname gönderilmesinin ardından bugün itibariyle kapatılması beklenen balıkçı teknelerinde satış devam ediyor.

Eminönü'nün adeta simgesi haline gelen balık ekmek satan teknelerinin boşaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtarname göndermişti. İşletme sahiplerine gönderilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibariyle dolduğu kaydedilmişti.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ceylan, “Bizlere 1 Kasım’da kapanma yazısı gelmişti. Biz de yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurduk. Onun sonucunu bekliyoruz. Onun haricinde şuan için bir şey yok. Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dün açıklama yaptı kaldırma yok diye. Biz de bekliyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yeni bir düzenleme olacak. Hepimiz merakla onu bekliyoruz. Aksi takdirde bir şey olmadığı sürece devam edeceğiz” dedi.

1 Kasım 2019 itibariyle kaldırılması planlanan balıkçı teknelerinde ise balık satışlarının devam ettiği görüldü.

Balık ekmek tekneleri yıllık 900 bin tl kira ödüyor

Eminönü'nde 3 teknede balık ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler 2007’den beri İBB ile muhataptı. Üç tekne için İBB’ye her yıl kasım ayında 900 bin TL’lik kira ödemesi yapılıyor. Bu teknelerde 150 kişi çalışıyor.

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