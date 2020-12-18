Eminönü'nde ucu bucağı olmayan kuyruk! Milli Piyango bileti için ünlü gişeye akın var
Yılbaşı çekilişine günler kala bilet almak isteyenler Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşlardan kimi şansını denediğini söyledi, kimi de borçları için bilet aldığını... Öte yandan bir diğer vatandaş, 'çıkarsa salgın nedeniyle İstanbul'u terk etmeyi düşündüğünü' söyledi.
Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, heyecan yaşanıyor. 'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor.
Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı.
Gün boyunca bitmedi: Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu.
Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşlar her yıl şansını denediğini söylerken, bazıları borçları için bazıları ise çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bilet aldığını kaydetti.