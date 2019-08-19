Eminönü’nde sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı’da kurutmaya bırakıldı
EMİNÖNÜ Yeraltı Çarşısı’nda şiddetli yağışla sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı miting alanına serilerek kurumaya bırakıldı. Öte yandan alt geçitlerdeki temizlik çalışmalarının sona ermesinin ardından bazı esnaflar kepenk açtı.
Eminönü Yeraltı Çarşısı’nda şiddetli yağışla sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı miting alanına serilerek kurumaya bırakıldı. Kurmaya bırakılan ürünler drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışla birlikte başta Eminönü yeraltı Çarşısı olmak üzere bir çok noktada su baskınları yaşanmıştı.
Çarşı esnafından Zafer Yavuz, sular altından kurtardığı ürünlerini Yenikapı miting alanında sererek kurumaya bıraktı. Yan yana serilen ürünler drone ile havadan görüntülendi.
Eminönü Yeraltı Çarşısı’nın sular altında kaldığı anların görüntüsü
Bine yakın ayakkabımız var: Ayakkabıları kurumaya bırakan iş yeri sahibi Zafer Yavuz, “Biz buraya ayakkabılarımızı kurutmak ve zararımızın boyutunu görmek için geldik. Ayakkabılarımız kuruduğunda kurtarabildiğimiz ürünlere bakacağız. Kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon var ya da bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız. Bin taneye yakın ayakkabımız var. Son 3 gün üzerinden baktığınızda zarar baya büyük” diye konuştu.
İstanbul yaşanan sel felaketinde Eminönü’nde şiddetli yağış sonrası sular altında kalan alt geçitlerdeki temizlik çalışmalarının sona ermesinin ardından bazı esnaflar kepenk açtı. Alt geçitlerin birinde yaya geçişine izin verilirken, bazı esnaflar zarar gören mallarını ayıkladı.