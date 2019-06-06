Eminönü'de insan seli! Cadde ve sokaklar doldu taştı
Eminönü'de bayramın üçüncü günü cadde ve sokaklar doldu taştı.
Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler kendilerini üçüncü gün de sokaklara attı. İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde yoğunluk yaşandı.
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İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı.
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Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı.
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