Emine Ün ve kızı Duru aynı davete katıldı! Görenler kız kardeşi sandı...
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Emine Ün, kızı Duru ile birlikte katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Ödül töreninde yan yana görüntülenen anne-kızın birbirine olan benzerliği ise geceye damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı “ikiz gibiler” yorumunda bulundu.
48 yaşındaki eski manken ve oyuncu Emine Ün, yıllardır değişmeyen güzelliği ve fit görüntüsüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak kızı Duru ile katıldığı etkinlikte hem şıklığıyla hem de enerjisiyle dikkat çekti.
Emine Ün, oyuncu Emre Kınay ile 2003-2009 yılları arasında evli kalmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen kızları Duru, artık genç bir kadın oldu. Duru Ün, zaman zaman sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla gündeme gelirken, özellikle annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor.
Emine Ün, daha önce verdiği bir röportajda oyunculukla ilgili hedeflerinden bahsetmiş ve her role açık olduğunu vurgulamıştı. Ünlü oyuncu, uzun süre tiyatroda komedi ağırlıklı işler yaptığını, artık ekranda daha çok dram türünde projelerde yer almak istediğini belirtmişti. Ayrıca Emine Ün’ün, İngiltere’de üniversite eğitimine devam eden kızı Duru’ya oyunculuk teklifleri geldiğini söylediği de biliniyor.
Bu yıl ELLE Style Awards 2026, “#SahneSenin” temasıyla moda, müzik, popüler kültür ve sanat dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi. Gecede toplam 25 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulurken, organizasyonun sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Serkan Altınorak üstlendi. Emine Ün geceye kahverengi, göbek dekolteli şık bir kombinle katılarak fit görüntüsüyle dikkat çekti. Kızı Duru ise ödül töreninde siyah mini elbisesiyle sade ama etkileyici bir tarz sergiledi.