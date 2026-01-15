Emine Ün ve kızı Duru aynı davete katıldı! Görenler kız kardeşi sandı...

Emine Ün, daha önce verdiği bir röportajda oyunculukla ilgili hedeflerinden bahsetmiş ve her role açık olduğunu vurgulamıştı. Ünlü oyuncu, uzun süre tiyatroda komedi ağırlıklı işler yaptığını, artık ekranda daha çok dram türünde projelerde yer almak istediğini belirtmişti. Ayrıca Emine Ün’ün, İngiltere’de üniversite eğitimine devam eden kızı Duru’ya oyunculuk teklifleri geldiğini söylediği de biliniyor.