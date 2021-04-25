Emine Ün 9 yıllık eşi Tolga Karakaş'tan boşanıyor!
Oyuncu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karataş'la boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Şimdilerde bir markanın reklam yüzü olan Emine Ün, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 2012 yılında evlendiği iş adamı Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.
Emine Ün paylaşımında "Her şey insanlar için. Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek, beraber ortak düşüncemiz neticesinde, yollarımızı ayırmanın doğru olduğuna karar verdik. Bu dünyada ve ahirette, dualarımız birbirimiz için her zaman birdir..." ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen Duru adında bir kızı bulunuyor.
Emine Ün kimdir?
Emine Ün kimdir: 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Tır şoförüydü. 3 kız kardeşi vardır. İstanbul Etiler Lisesinden mezun oldu. Tahsil hayatına devam etmedi.