Emine Teyze kuzularına yem istedi, 112 ekipleri torun sanıp gıda kolisi götürdü
Afyonkarahisar'da evinden çıkamayan Emine Kılıçarslan (72), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, evinde beslediği 2 kuzusu için yem istedi. Ancak gönüllüler 'kuzuları', 'torun' zannedince eve yem yerine gıda götürdü. Karşılarında kuzuları gören gönüllüler, hemen yem alıp, Kılıçarslan'a teslim etti.
Afyonkarahisar'da dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi 72 yaşındaki Emine Kılıçarslan'ın, evinde beslediği 2 kuzusu için 112 ekiplerine yaptığı yardım çağrısı sonrası yaşananlar hem gülümsetti hem de yürekleri ısıttı.
İçişler Bakanlığı’nın Korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların talep ve ihtiyaçları ‘Vefa Destek Grubu’ ekipleri ve gönüllüler tarafından karşılanıyor.
İçişler Bakanlığı’nın Korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların talep ve ihtiyaçları ‘Vefa Destek Grubu’ ekipleri ve gönüllüler tarafından karşılanıyor.
Bu çerçevede, yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da tedbirlerin başladığı ilk günden itibaren tüm talepleri karşılayan ekipler, bir yardım çağrısı sonrası yürek ısıtan bir olay yaşadı.