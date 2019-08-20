Emine Erdoğan'ın yeni tarzına bakın herkes çok beğendi

Resmi tören ve ziyaretlerde sürekli kullandığı resmi başörtü bağlama şeklinin dışına çıkan Erdoğan bu kez daha otantik ve daha çok Anadolu’da kadınların seçtiği bağlama tarzını tercih etti. Erdoğan’ın yeni tarzı sosyal medyada çok beğenildi.